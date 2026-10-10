Man weggestuurd bij Tilburgse hockeyclubs na beschuldigingen van pedofilie

De Tilburgse sportvereniging Were Di en hockeyclub HC Tilburg uit Tilburg hebben een man toegang ontzegd tot het complex van beide clubs. De man wordt volgens de vereniging online in verband gebracht met pedofilie.

Dat melden de Tilburgse verenigingen zaterdagochtend in een e-mail die naar leden is gestuurd. Online gaan beelden rond waarin de man verdacht wordt gemaakt van het afspreken met minderjarigen.

Op moment van spreken gaat het nog alleen om beschuldigingen, erkent Geert Bullens, voorzitter van het hockeygedeelte van vereniging Were Di. Hij zegt ook dat het om iemand gaat die "vaak op beide verenigingen komt". De verenigingen delen geen details over welke manier de man bij de clubs actief was.

'Niet over één nacht ijs'

"In het geval van zo’n verdachtmaking vind ik dat wij een zorgplicht hebben naar onze leden toe", zegt de voorzitter. Volgens Bullens zijn de verenigingen "niet over één nacht ijs gegaan".

"We laten ons begeleiden door de Nederlandse hockeybond, Centrum Veilige Sport Nederland, Veilig Thuis en nog een aantal andere instanties. We doen dit ook om hem de kans te geven een antwoord te geven", zegt de voorzitter.

Want volgens Bullens is de maatregel tweeledig. "Mocht het waar zijn, dan hebben we dus een zorgplicht naar onze leden toe. Anderzijds is het op dit moment niet meer dan een verdachtmaking. En hebben wij ook een zorgplicht naar de persoon in kwestie."