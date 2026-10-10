Tijdelijk meer verkeer door Cromvoirt

Vanaf 12 tot en met 30 oktober wordt er gewerkt aan de Nieuwkuijksebrug in Cromvoirt. Tijdens deze periode geldt een omleidingsroute, waardoor extra verkeer door het dorp rijdt.

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De werkzaamheden aan de Nieuwkuijksebrug zorgen tijdelijk voor een verhoogde verkeersdrukte in Cromvoirt. Het gaat onder meer om bedrijfswagens die gebruikmaken van de omleidingsroute. De normale verkeerssituatie wordt daardoor verstoord.

De gemeente heeft aangegeven dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn om de brug te onderhouden en te verbeteren. Hierdoor is het niet mogelijk om de gebruikelijke route over de Nieuwkuijksebrug te nemen. De omleidingsroute is ingesteld om het verkeer veilig en efficiënt om te leiden.

Omleidingsroute tijdelijk

De omleiding duurt van donderdag 12 oktober tot en met maandag 30 oktober. Na deze periode wordt de normale verkeerssituatie weer hersteld. Tot die tijd moeten inwoners van Cromvoirt en weggebruikers rekening houden met de tijdelijke verkeersdrukte.