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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Terheijden

In Terheijden, gemeente Drimmelen, is sinds gisteravond een stroomstoring actief. Minder dan 25 adressen zijn getroffen. De netbeheerder is bezig met het herstel en verwacht dat de storing vanmiddag rond half drie is opgelost.

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De storing begon op zaterdagavond om zeven uur en heeft minder dan 25 adressen in het postcodegebied 4844 getroffen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar de netbeheerder onderzoekt de situatie.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, verwacht dat de stroom rond half drie vanmiddag weer terug is.

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