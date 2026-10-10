NAC wint van MVV: 'Het moet voetballend beter'

NAC heeft vrijdagavond een overwinning geboekt op MVV. De ploeg hield de nul en scoorde een doelpunt, maar volgens trainer Rick Kruys moet het spel nog verbeteren.

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Trainer Rick Kruys kijkt met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd tegen MVV. In de eerste helft zag hij een fel NAC dat snel en goed naar voren speelde. Dit resulteerde in een doelpunt en gevaarlijke momenten. Toch zakte het spel daarna in, met onzekerheden bij het doordekken en slippertjes waardoor MVV gevaarlijk werd.

Ook in de openingsfase na rust had NAC moeite om de controle te houden, maar naarmate de wedstrijd vorderde, herstelde de ploeg zich. Kruys is tevreden over de rol van de invallers en ziet het vasthouden van de nul als een belangrijke stap vooruit. “Het was het thema na afloop, omdat dit in eerdere wedstrijden anders was,” zegt hij.

Bijdrage van Brym

Charles-Andreas Brym was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij noemt het een beetje geluk, maar benadrukt dat hij graag in de juiste positie komt om te scoren. “Ik wil het verschil maken voor het team en voel dat als mijn taak,” aldus Brym. Hij voelt zich comfortabel op zijn huidige positie en ziet kansen om zowel naar binnen als naar buiten acties te maken.

Met deze overwinning blijft NAC in een positieve flow, aldus Brym. Trainer Kruys benadrukt echter dat er voetballend nog veel moet verbeteren. Het behalen van drie punten was het doel en daarin is de ploeg geslaagd.