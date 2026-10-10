Helmond Sport verliest uitwedstrijd tegen TOP Oss

Helmond Sport heeft vrijdagavond met 3-1 verloren van TOP Oss. Ondanks een sterke start en een fraaie gelijkmaker ging de ploeg uit Helmond met een achterstand de rust in. In de tweede helft lukte het niet om opnieuw te scoren, waardoor de punten in Oss bleven.

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Helmond Sport begon fel aan de wedstrijd in het Frans Heesen Stadion. Al in de eerste minuut was er een kans voor Tijn Landheer, maar zijn poging belandde in het zijnet. Ook Brian Koglin zorgde voor gevaar uit een hoekschop, maar zijn inzet werd van de doellijn gehaald.

De thuisploeg liet zich niet onbetuigd en kwam in de 24e minuut op voorsprong via Mauresmo Hinoke. Kort daarna raakte TOP Oss-speler Nsingi de lat, waardoor Helmond Sport ontsnapte aan een grotere achterstand.

Ludwig brengt hoop

Michel Ludwig bracht de stand in de 32e minuut weer op gelijke hoogte. Met een harde knal van afstand schoot hij de bal via de paal in het doel: 1-1. De vreugde was echter van korte duur, want vier minuten later scoorde Hinoke opnieuw en zette TOP Oss op een 2-1 voorsprong. Daarmee gingen beide teams de rust in.

Na de pauze probeerde Helmond Sport het tij te keren met enkele wissels. Kiton Ekoli kwam binnen de lijnen en later volgden ook Dean Huiberts en Flor van den Eynden. De ploeg uit Helmond kreeg kansen via onder andere Ludwig en Koglin, maar een doelpunt bleef uit.

Beslissing in slotfase

In de 86e minuut maakte TOP Oss een einde aan de hoop van Helmond Sport door de voorsprong uit te breiden naar 3-1. Daarmee eindigde de uitwedstrijd voor de Brabanders in een nederlaag.

Helmond Sport keert zonder punten terug uit Oss en zal zich moeten herpakken voor de komende wedstrijden.