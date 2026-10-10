Helmond Sport wint penaltybokaal tijdens Coaches on Tour

Het Voetbal+-team van Helmond Sport heeft afgelopen woensdag de penaltybokaal gewonnen tijdens Coaches on Tour. Het evenement vond plaats in Horst en stond in het teken van voetbalplezier en sportiviteit.

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Het jaarlijkse initiatief Coaches on Tour bracht afgelopen woensdag voetballers met een beperking en trainers uit het betaald voetbal samen. Dit jaar vond het evenement plaats op zes verschillende locaties in Nederland, waaronder de accommodatie van RKSV Wittenhorst in Horst.

Helmond Sport werd vertegenwoordigd door het Voetbal+-team van Olympia’18. Zij namen het in wedstrijden op tegen teams van Fortuna Sittard, MVV Maastricht en PSV. Naast de wedstrijden konden de spelers deelnemen aan een penaltybokaal, die door het team uit Helmond werd gewonnen.

Trainers en begeleiding

Bij het team van Helmond Sport waren hoofdtrainer Frédéric Frans, materiaalman Ton Romonesco en keeperstrainer/teammanager Albert van der Sleen aanwezig. Zij ondersteunden de spelers en moedigden hen aan tijdens de wedstrijden en de penaltybokaal.

Coaches on Tour is een initiatief van onder andere de KNVB en Fonds Gehandicaptensport. Het richt zich op teams van voetballers met een beperking, voorheen G-voetbal genoemd. Het evenement heeft als doel om voetbalplezier, verbinding en sportiviteit te bevorderen.

Bijzondere ontmoetingen

Naast de sportieve prestaties draait Coaches on Tour vooral om het samenbrengen van mensen. De ontmoetingen tussen spelers, trainers en andere betrokkenen maken het evenement elk jaar bijzonder. Helmond Sport kijkt terug op een geslaagde avond, met als hoogtepunt de winst van de penaltybokaal.