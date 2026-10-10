Helmonder (19) opgepakt die zwaar vuurwerk onder z'n bed bewaarde

De politie heeft vrijdagavond een 19-jarige man uit Helmond opgepakt omdat hij verdacht wordt van handel in zwaar illegaal vuurwerk. Bij zijn aanhouding had hij zogenoemde mortiergranaten of 'shells' bij zich.

De politie vermoedde dat de jongeman zich bezighield met de illegale handel in vuurwerk. Daarom werd een onderzoek gestart. Na zijn arrestatie doorzocht de politie ook zijn woning.

In de slaapkamer van de jongeman en in een garagebox werd in totaal ongeveer twintig kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is door explosievenspecialisten veilig afgevoerd. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.

Vuurwerkverbod

Sinds 1 augustus geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen licht vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes en knalerwten, is nog toegestaan.