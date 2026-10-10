Zo wordt een watersnoodramp nagebootst: 'Steeds vaker extreem weer'

Paniek, rillende mensen gewikkeld in folie en tientallen reddingsboten op het water. Wie niet beter weet, zou denken dat er zaterdag flink wat mis is in Cuijk. Gelukkig valt het mee. De Nationale Reddingsvloot oefende met veertig boten op de Kraaijendonkse Plassen om voorbereid te zijn op een mogelijke overstroming.

"Ik wil niet op de boot. Ik wil hier blijven!" Een vrouw schreeuwt het uit terwijl vier reddingswerkers haar naar het water tillen. Ze wil haar huis niet achterlaten en stribbelt flink tegen. Een oude man staat ernaast te rillen en kijkt lijkbleek. "We zaten ineens vlak voor het hoogwater en nu moeten we mee", vertelt hij. Als we vragen waarom hij aan de oefening meedoet, blijft hij overtuigend in zijn rol. "Oefening? Dit is allemaal echt."

“We proberen het zo realistisch mogelijk te maken, zodat de reddingswerkers echt het gevoel krijgen van een watersnoodramp”, vertelt Ernst Brokmeier, woordvoerder van de Nationale Reddingsvloot.

Dat mensen zich tijdens een evacuatie zo verzetten, is volgens schipper John Maatman niet overdreven. “Mensen zijn in paniek en bij zo’n evacuatie zit heel veel emotie. Letterlijk hun hele hebben en houden raken ze kwijt. Dat willen ze natuurlijk niet, dus dit soort reacties komen echt voor.”

De hulpverleners oefenen ook midden op de plas, wat een ondergelopen gebied moeten voorstellen. Mensen worden daar van een boot gehaald en in veiligheid gebracht.

"We oefenen nu met een schip, maar dit zou ook een woonwijk kunnen zijn die onder water staat", legt Brokmeier uit. “Een straat staat onder water en mensen moeten weg. Het kan ook de voordeur van een woning zijn waar je je boot tegenaan legt. Dat we mensen via een raam op de eerste verdieping moeten evacueren.”

Grote overstromingen komen in Nederland gelukkig niet vaak voor. De laatste keer was in 2021 in Limburg. Toch is het volgens Brokmeier steeds belangrijker om te blijven oefenen. "We zien dat het klimaat verandert. Denk aan hevige impulsbuien, maar ook droogte, wat niet goed is voor de dijken. Het weer wordt extremer, dus de kans is groter dat er een keer wat gebeurt. En als we dan hebben geoefend, weten we wat ons te wachten staat.”