Man geweerd bij sportclubs en mestkever als ontbijt: dit mag je niet missen

Een Tilburger is weggestuurd bij twee hockeyclub omdat hij online in verband wordt gebracht met pedofilie. En een spin had een wel heel uitgebreid ontbijt op het menu, dat bijna net zo groot is als hemzelf. Dit zijn de verhalen van zaterdag die je gelezen moet hebben.

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Een Tilburgse man is de toegang ontzegd tot sportvereniging Were Di en hockeyclub HC Tilburg nadat hij online in verband werd gebracht met pedofilie. De verenigingen benadrukken dat het vooralsnog om beschuldigingen gaat en laten zich begeleiden door de Nederlandse hockeybond, Centrum Veilige Sport Nederland en Veilig Thuis. "We hebben een zorgplicht naar onze leden toe, maar ook naar de persoon in kwestie," aldus voorzitter Geert Bullens. Check het hier:

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In Luyksgestel rent Lieke van Hooff (19) mee aan de ASML Marathon Eindhoven, een bijzondere prestatie na een zware operatie. Eind vorig jaar werden beide benen van de jonge vrouw bewust gebroken om haar heupproblemen op te lossen. Na maanden revalideren, waarin ze opnieuw moest leren lopen, neemt ze nu deel aan de vijf kilometer. "Ik loop als een pingun, maar het gaat steeds beter," zegt ze. Bijzonder: haar vader Dennis, die ze na haar halve marathon vorig jaar motiveerde om ook te gaan lopen, rent als steun mee naar de finish. Lees hier haar verhaal:

In Brabant is het biertje Hertog Jan vernoemd naar een echte Brabantse vorst: Hertog Jan I (1252-1294). De jonge hertog werd op zijn vijftiende de baas in Brabant en bleek niet alleen een succesvolle krijgsheer, maar ook een liefhebber van muziek, dichtkunst en de fijne dingen des levens. Jan schreef zelfs een ondeugend minnelied en organiseerde grote braspartijen met veel eten en drank. Zijn levenswijze kwam hem duur te staan: hij stierf tijdens een riddertoernooi in Frankrijk, waarna zijn lichaam op bizarre wijze werd behandeld voordat de botten werden begraven. Lees zijn verhaal hier:

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Anniek Huijbregts (39) uit Reusel geeft als haverboerin een eigen draai aan het boerenbedrijf van haar vader. Van haver, een vergeten gewas, maakt ze ambachtelijke muesli die in 28 boerderijwinkels ligt. Na een mislukte poging met pinda's - het klimaat bleek te koud en nat - waagde ze een nieuwe gok met haver op twee hectare grond. "Huppakee, aan de slag," zegt de moeder van drie kinderen nuchter. De oogst was een succes en haar man verraste haar met een professionele bakkersoven voor in de keuken, waarmee ze 15 kilo muesli per keer kan bakken. Lees hier het hele verhaal:

Boswachter Frans Kapteijns beantwoordt in zijn wekelijkse Stuifmail vragen over bijzondere natuurwaarnemingen in Brabant. Deze week onder meer aandacht voor een kruisspin die een mestkever als prooi heeft gevangen - "een flink ontbijt" volgens Frans. Ook komen aan bod: de rups van een windepijlstaart in een achtertuin, een reuzenbovist langs een spoorlijn, een Canarische dadelpalm en een akkerhommel. Dian Sips fotografeerde iets bijzonders: het is zeldzaam dat kruisspinnen mestkevers vangen, meestal mislukt dat en gaat de kever ervandoor. Hier lees je alle antwoorden: