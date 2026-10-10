RKC Waalwijk verliest met 3-0 bij Heracles Almelo

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond met 3-0 verloren van Heracles Almelo. Na een doelpuntloze eerste helft liep de thuisploeg na rust snel uit. RKC-doelman Niek Schiks voorkwam met enkele reddingen een grotere achterstand. De ploeg uit Waalwijk kreeg zelf ook kansen, maar wist niet te scoren.

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De wedstrijd begon fel met al binnen vijf minuten gele kaarten voor beide teams. RKC Waalwijk kreeg een kans via Virgil Misidjan, maar zijn schot ging via de lat over. Heracles Almelo was ook dichtbij een doelpunt, maar dankzij reddingen van Niek Schiks bleef het 0-0 bij rust.

Na rust kwam Heracles Almelo snel op voorsprong. Tristan van Gilst benutte een strafschop na een overtreding van Nazjir Held. Niet veel later kopte Damon Mirani de bal binnen voor de 2-0, gevolgd door een doelpunt van Rodriguez in de 69e minuut. Ondanks pogingen van RKC Waalwijk bleef de stand ongewijzigd.

RKC krijgt kans op herstel

De wedstrijd eindigde in een duidelijke nederlaag voor RKC. Volgende week speelt de ploeg uit Waalwijk thuis tegen FC Volendam. Het duel begint zondag om kwart over twaalf 's middags. RKC zal proberen de teleurstelling van Almelo achter zich te laten.