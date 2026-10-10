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Bejaarde vrouw zit vast in brandend huis, brandweer schiet te hulp

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Hoogbejaarde vrouw wordt door de brandweer uit brandend huis gered in Bavel (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Hoogbejaarde vrouw wordt door de brandweer uit brandend huis gered in Bavel (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Een hoogbejaarde vrouw is zaterdagavond uit haar brandende huis gered aan het Hof in Bavel. Het huis raakte door het vuur flink beschadigd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten werden even over half tien gealarmeerd voor de brand in Bavel. Volgens de veiligheidsregio Midden-West-Brabant stond de benedenverdieping van het huis in lichterlaaie.

Vast achter deur
De hoogbejaarde bewoonster zat achter een deur terwijl haar huis in brand stond, ze kon daar niet weg. Hulpverleners hebben haar uit het huis gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel omdat ze  rook had ingeademd.

De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand. In totaal kwamen er drie brandweervoertuigen uit Breda en Ulvenhout naar de brand.

Veel rook
Bij de brand kwam veel rook vrij, het vuur was snel onder controle. De brandweer heeft het huis geventileerd. Stichting Salvage kijkt wat er nu met het huis moet gebeuren. 

De oorzaak van de brand is niet bekend en ook is onduidelijk hoe het nu met het hoogbejaarde slachtoffer gaat.

  • Hoogbejaarde vrouw wordt door de brandweer uit brandend huis gered in Bavel (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
    Hoogbejaarde vrouw wordt door de brandweer uit brandend huis gered in Bavel (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • Hoogbejaarde vrouw wordt door de brandweer uit brandend huis gered in Bavel (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • Hoogbejaarde vrouw wordt door de brandweer uit brandend huis gered in Bavel (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

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