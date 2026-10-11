Stroomstoring in Asten-Heusden: minder dan 10.000 adressen getroffen

De stroomstoring in Asten-Heusden is opgelost. Tussen drie uur vannacht en kwart over vijf zaten minder dan 10.000 adressen zonder stroom. De oorzaak wordt nog onderzocht.

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De stroomuitval begon vannacht rond drie uur en trof verschillende postcodegebieden in Asten-Heusden, waaronder 5725, 5768 en 6031. Minder dan 10.000 adressen hadden hierdoor geen elektriciteit.

Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, was de storing om kwart over vijf vanochtend verholpen. De oorzaak is nog niet bekend en wordt nader onderzocht.