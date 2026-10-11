Stroomstoring treft Heusden: minder dan 10.000 adressen getroffen

In Heusden zijn sinds vanochtend vroeg duizenden adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond drie uur ’s nachts en wordt naar verwachting tegen kwart over vijf opgelost. De oorzaak van de storing is nog onbekend.

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De stroomstoring in de gemeente Heusden heeft minder dan 10.000 adressen getroffen. Het gaat onder meer om postcodes die beginnen met 5725, 5768 en 6031. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels, werkt op dit moment aan een oplossing.

De precieze oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Bewoners in het getroffen gebied kunnen naar verwachting rond kwart over vijf weer stroom verwachten.