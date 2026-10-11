Geparkeerde auto's worden tegen huis en café geramd door gecrashte BMW

Een gehuurde Duitse BMW M5 is zondag in alle vroegte gecrasht op de Bredaseweg in Tilburg. De bestuurder, die kwam uit de richting Tilburg Centrum, verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De BMW raakte twee geparkeerde auto's en een lantaarnpaal. De Duitse huurauto kwam vervolgens meters verderop terecht.

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Het ongeluk gebeurde rond zes uur. De twee geparkeerde auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en café The Gillmore Inn terecht. De ravage is enorm. Overal liggen brokstukken en glas.

Op een videodeurbel is te zien dat drie jonge mannen vluchtten na de crash. De politie is naar hen op zoek. Een deel van de Bredaseweg werd na de crash afgesloten voor het verkeer. Een berger is ingeschakeld om de BMW mee te nemen.