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Geparkeerde auto's worden tegen huis en café geramd door gecrashte BMW

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De ravage aan de Bredaseweg in Tilburg is enorm (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De ravage aan de Bredaseweg in Tilburg is enorm (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een gehuurde Duitse BMW M5 is zondag in alle vroegte gecrasht op de Bredaseweg in Tilburg. De bestuurder, die kwam uit de richting Tilburg Centrum, verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De BMW raakte twee geparkeerde auto's en een lantaarnpaal. De Duitse huurauto kwam vervolgens meters verderop terecht. 

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Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond zes uur. De twee geparkeerde auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en café The Gillmore Inn terecht. De ravage is enorm. Overal liggen brokstukken en glas. 

Op een videodeurbel is te zien dat drie jonge mannen vluchtten na de crash. De politie is naar hen op zoek. 

Een deel van de Bredaseweg werd na de crash afgesloten voor het verkeer. Een berger is ingeschakeld om de BMW mee te nemen.

  • Op een videodeurbel is te zien dat drie jonge mannen vluchtten na de crash (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    Op een videodeurbel is te zien dat drie jonge mannen vluchtten na de crash (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Na het ongeluk werd een deel van de Bredaseweg afgesloten voor het verkeer (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Twee geparkeerde auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en café The Gillmore Inn terecht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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