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Ravage nadat gehuurde BMW crasht in Tilburg, drie mannen gaan ervandoor

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Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Een Duitse BMW M5 is rond zes uur zondagochtend gecrasht op de Bredaseweg in Tilburg. De bestuurder, die kwam uit de richting Tilburg Centrum, verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De BMW raakte twee geparkeerde auto's en een lantaarnpaal. De Duitse huurauto kwam vervolgens meters verderop terecht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De twee geparkeerde auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. De ravage is enorm. Overal liggen brokstukken en glas. 

Op een videodeurbel is te zien dat drie jonge mannen vluchtten na de crash. De politie is naar hen op zoek. 

Een deel van de Bredaseweg werd na de crash afgesloten voor het verkeer. Een berger is ingeschakeld om de BMW mee te nemen.

  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
    Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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