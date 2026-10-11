Navigatie overslaan
Ontdek

Auto crasht in Best en eindigt ondersteboven in sloot

Foto: Instagram politie De Kempen.
Foto: Instagram politie De Kempen.

Bij een crash van een auto in Best zijn zaterdagnacht vier mensen lichtgewond geraakt. Dat laat de politie De Kempen zondagochtend weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de berm naast de weg waar het ongeluk gebeurde, is een flink bandenspoor te zien. Daar ligt ook een wieldop. De auto schoot daar over het talud en eindigde ondersteboven in een sloot. 

Dat de inzittenden van de auto bij de crash slechts lichtgewond raakten, is volgens een agent ongelofelijk. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.