Auto crasht in Best en eindigt ondersteboven in sloot

Bij een crash van een auto in Best zijn zaterdagnacht vier mensen lichtgewond geraakt. Dat laat de politie De Kempen zondagochtend weten.

In de berm naast de weg waar het ongeluk gebeurde, is een flink bandenspoor te zien. Daar ligt ook een wieldop. De auto schoot daar over het talud en eindigde ondersteboven in een sloot.

Dat de inzittenden van de auto bij de crash slechts lichtgewond raakten, is volgens een agent ongelofelijk.