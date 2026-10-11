Kersverse miljonair in Brabant: Waalwijker wint de loterij

Een inwoner van Waalwijk heeft zaterdag een miljoen euro gewonnen in de loterij. De kersverse miljonair mag al het geld houden, want de prijs is belastingvrij.

Dat meldt de Staatsloterij zondag. De inwoner speelde met het lotnummer AX 91680. De winnaar kocht het lot in een boekenwinkel in het Waalwijkse winkelcentrum.

Meer gegevens maakt de loterij niet bekend over de Waalwijker. Mocht diegene dat willen, dan is er begeleiding beschikbaar over hoe je als winnaar verantwoordelijk met zoveel geld moet omgaan.