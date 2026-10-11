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Kersverse miljonair in Brabant: Waalwijker wint de Staatsloterij

Aangepast
Foto: Raymond Merkx
Foto: Raymond Merkx

Een inwoner van Waalwijk heeft zaterdag een miljoen euro gewonnen in de loterij. De kersverse miljonair mag al het geld houden, want de prijs is belastingvrij.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Dat meldt de Staatsloterij zondag. De inwoner speelde met het lotnummer AX 91680. De winnaar kocht het lot in een boekenwinkel in het Waalwijkse winkelcentrum.

Meer gegevens maakt de loterij niet bekend over de Waalwijker. Mocht diegene dat willen, dan is er begeleiding beschikbaar over hoe je als winnaar verantwoordelijk met zoveel geld moet omgaan.

Niet iedereen wint de jackpot

Steeds meer Brabanders raken verslaafd aan gokken, waardoor ze diep in de geldproblemen komen. Vooral jongeren raken verstrikt in deze verslaving, maar ook andere leeftijdsgroepen hebben steeds meer te maken met het niet kunnen laten van gokken.

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