Buitenzwembad De Wedert krijgt duurzame renovatie

Het buitenzwembad De Wedert in Valkenswaard heeft een duurzame opknapbeurt gekregen. Na bijna vijftig jaar intensief gebruik is zwembadfolie aangebracht om het bad toekomstbestendig te maken.

Gevonden voor jou

Het buitenbad van De Wedert, dat sinds 1976 een vaste plek is voor inwoners en bezoekers van Valkenswaard, was toe aan onderhoud.

Bij de renovatie is zwembadfolie aangebracht. Deze folie zorgt voor een extra beschermende laag, waardoor het bad beter bestand is tegen slijtage. Het jaarlijkse onderhoud wordt hierdoor minder ingrijpend en de levensduur van het zwembad wordt aanzienlijk verlengd.