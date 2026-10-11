Lieke brak twee benen, maar 'waggelde' toch naar de finish in Eindhoven

Sommige mensen kunnen alles. Neem Lieke van Hooff (19) uit Luyksgestel. Ze brak maanden geleden beide benen, maar liep zaterdag toch 'eventjes' de vijf kilometer tijdens de Marathon van Eindhoven. En met verve. "Al waggelde ik nog wel wat af."

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Lieke moest een paar maanden geleden onder het mes en dat was, op z'n zachtst gezegd, een behoorlijke ingreep. Haar benen werden doorgezaagd, gedraaid, rechtgezet en met pinnen vastgezet. En dus moest ze lang revalideren. Een heftig proces voor de normaal zo actieve Lieke. Een jaar geleden liep ze nog de halve marathon in Eindhoven. Maar opgeven was er nooit bij. Sterker nog, Lieke ging voor de overtreffende trap. Maanden na de operatie deed ze mee aan de vijf kilometer-run in Eindhoven. En zaterdag was het dan zover.

"En dan het dan toch gelukt is, is echt mooi."

Ze begon aan de 'City Run' zonder dat ze een persoonlijke rentijd in gedachten had, legt Lieke uit. “Het moest gewoon lukken. Ik moest die finish van die vijf kilometer halen. Ik zei vorig jaar al: 'Ik ga sowieso meedoen na mijn operatie.' Maar dan het dan tóch gelukt is, is echt mooi.” Om die finish te halen moest ze wel strijd leveren. "Ik waggelde nog heel erg met mijn bovenlichaam. Ik ging echt van links naar rechts", lacht ze. "Maar ondanks alles ging het echt heel goed. Ik heb de finish gehaald!"

Lieke (rechts) kreeg volop support.

Lieke liep samen met haar vader. Ook haar schoonzusje liep mee om haar te steunen. "Ik vond het heel leuk. En langs de kant is in Eindhoven altijd superveel support. Mensen juichen en er zijn leuke bandjes. Dat motiveerde mij echt om door te lopen. Daardoor heb ik het gehaald." Was het dan ook een beetje emotioneel? "Wel een beetje. Er zit toch veel achter bij mij. Normaal denk je: vijf kilometer is niks. Nou, dat dacht ik deze keer niet natuurlijk. Toch ging het best goed. Na een minuutje wist ik van: ik kom er wel."

"Het doel is duidelijk. De halve of de hele marathon."