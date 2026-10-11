Gewonden bij kop-staartaanrijding in file bij de Efteling

Meerdere mensen zijn rond tien uur zondagochtend gewond geraakt bij een kop-staartaanrijding tussen twee auto's op de Midden-Brabantweg van Waalwijk richting Kaatsheuvel. De aanrijding vond plaats vlak voor de afslag naar de Efteling, waar op dat moment een file stond.

In die voorste auto zaten een man en een vrouw. Zij raakten bij de aanrijding lichtgewond. In de achterste auto zaten een vader en moeder met hun twee jonge kinderen. Dit gezin was onderweg naar de Efteling. Deze vier raakten allemaal gewond. Twee zijn op een brancard naar een ziekenhuis gebracht.

Beide auto's liepen bij de botsing flinke schade op. Een takelbedrijf werd gebeld om ze mee te nemen. Agenten hebben de gegevens van de betrokkenen genoteerd en verklaringen opgenomen.