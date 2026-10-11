Dakar mogelijk terug naar Afrika, Brabantse coureurs blijven in onzekerheid

De onzekerheid over de Dakar Rally wordt met de dag groter. Na een bloedige aanval op de luchthaven van Riyad, waarbij twaalf doden vielen, staat de veiligheid in Saoedi-Arabië opnieuw ter discussie. Volgens Spaanse sportkranten onderzoekt de organisatie een verhuizing naar Marokko. Voor Brabantse coureurs, van wie sommigen hun plannen al hebben omgegooid, blijft het onzeker waar en of ze in januari kunnen racen.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is al maanden onrustig in het Midden-Oosten en ook Saoedi-Arabië ligt steeds vaker onder vuur. Zaterdag kwamen bij een aanval van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen op de internationale luchthaven van Riyad zeker twaalf mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond en het vliegverkeer werd stilgelegd. De aanval vergroot de zorgen over de veiligheid in het land, waar over minder dan drie maanden de Dakar Rally moet beginnen. Brabantse coureurs haakten al af

Coureur Ronald van Loon uit Son en Breugel besloot al eerder niet naar Saoedi-Arabië af te reizen door de veiligheidsrisico's en problemen met het verzekeren van zijn materiaal. "We hebben met het team overlegd en dit was de conclusie", zei hij begin september tegen Omroep Brabant. "Op een gegeven moment moet je ergens een knoop doorhakken." Van Loon richt zich inmiddels op de Africa Eco Race, die eind januari door Marokko, Mauritanië en Senegal voert. Ook andere Nederlandse teams met Dakar-ambities onderzoeken die wedstrijd als alternatief.

Trucker William de Groot hield zijn deelname aan de Dakar voorlopig af. "Als de spanning in Saudi-Arabië zo blijft, ga ik mijn team niet in de waagschaal leggen", zei hij eerder. Dakar mogelijk naar Marokko

Volgens de Spaanse sportkranten AS en Mundo Deportivo werkt organisator A.S.O. aan twee scenario's. De voorkeur gaat uit naar een aangepaste route door het noorden van Saoedi-Arabië, zo ver mogelijk van de conflictgebieden. Als dat niet veilig genoeg blijkt, kan de rally uitwijken naar Marokko. Daar zou een kortere wedstrijd van acht etappes worden gehouden onder de naam 'Rally Merzouga by Dakar'. Die zou ook goedkoper worden voor deelnemers.

Paul Spierings tijdens Dakar Rally (foto: Julien Delfosse / DPPI / OrangePictures).

Niet alle Brabantse deelnemers gooiden de handdoek in de ring. Navigator Arjan van Tiel uit Venhorst, trucker Marnix Leeuw uit Eindhoven en coureur Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel zetten hun voorbereidingen bijvoorbeeld gewoon voort. Van Tiel waarschuwde eerder al wel vooral voor de rol van verzekeraars. "Als zij zich terugtrekken, is het voor iedereen gedaan." Maar daar is nog niets over bekend. Ook Dakar-veteraan Kees Koolen uit Bergeijk hield vertrouwen in de organisatie. "Het kan echt last minute nog veranderen", zei hij in september. Besluit mogelijk deze maand

Volgens Mundo Deportivo zijn de komende vijftien dagen bepalend. AS meldt dat uiterlijk eind november duidelijkheid moet komen. Ook grote fabrieksteams, waaronder Toyota en KTM, maken zich zorgen over de veiligheid. Officieel houdt organisator A.S.O. nog vast aan Saoedi-Arabië. Een verhuizing naar Marokko is niet bevestigd. Voor de Brabantse coureurs blijft het voorlopig dan ook gissen waar en of ze in januari aan de start kunnen verschijnen.