Weer geen overwinning voor Willem II, dat laatste staat in eredivisie

Op bezoek bij FC Utrecht leed Willem II zondagmiddag de zesde nederlaag van het seizoen (3-1). De ploeg van John Stegeman staat nu laatste in de eredivisie met slechts twee punten uit acht wedstrijden.

Yoann Cathline hielp FC Utrecht met twee mooie doelpunten aan de zege op Willem II. De thuisclub nam met de tweede competitiezege afstand van de onderste plaatsen van de Eredivisie.

Cathline opende in de 53e minuut met een geplaatst schot de score. Hij schoot daarna de bal in de 75e minuut met zijn linkervoet snoeihard in de kruising. Ángel Alarcón bepaalde in blessuretijd de eindstand met een treffer die er ook mocht zijn. Jaden Slory tekende in de 59e minuut nog wel voor de gelijkmaker van het gepromoveerde Willem II.

Willem II pakte dit seizoen tot nu toe twee punten, met gelijke spelen tegen AZ en Heerenveen. Volgende week staat voor Willem II het uitduel met Sparta op het programma.