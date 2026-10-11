Vrouw spuit in het rond met pepperspray in café, 70 gasten naar buiten

Een gezellige avond in Drinkers Pub in Eindhoven eindigde zaterdagnacht in een domper. Een vrouw vond het nodig om pepperspray te spuiten. Nadat bezoekers en medewerkers last kregen van hun ogen, werd iedereen naar buiten geleid. Drinkers Pub gaat aangifte doen tegen de vrouw, die duidelijk op camerabeelden is vastgelegd.

Op het moment dat het gebeurde, rond een uur 's nachts, waren er zo'n zeventig gasten binnen bij de pub aan de Kerkstraat in Eindhoven. Achterin de zaak zitten vier mensen aan een tafel en een vrouw van de groep haalt pepperspray tevoorschijn en spuit in het rond.

"Op videobeelden is het duidelijk te zien. Het ergste vind ik nog dat ze daarna lacht. Dan krijgen ze zelf last van hun ogen en staan ze op en vertrekken", vertelt Anouk van Drinkers Pub zondagmiddag.

Iedereen naar buiten

Op dat moment weet het personeel nog niet dat er daadwerkelijk met pepperspray is gespoten. "We merkten dat collega's en klanten last kregen van hun ogen. Een jongen kwam hoestend van de wc. Toen hebben we besloten om iedereen naar buiten te sturen. Binnen vier minuten was de zaak leeg." Na het bekijken van de beelden werd snel duidelijk wat er was gebeurd.

Drinkers Pub gaat aangifte doen tegen de vrouw, maar vindt het vooral vervelend voor de gasten die hun gezellige avond abrupt moesten afsluiten. Gasten die na twaalf uur zaterdagavond drank hebben besteld en dit kunnen aantonen, krijgen bij een volgend bezoek een eerste drankje van het huis.

Zondag gaat de zaak gewoon weer open, bevestigd Anouk. "We hopen zoiets nooit meer te hoeven meemaken."