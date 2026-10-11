Badmintonteam Heeze-1 aan kop na overtuigende zege

Badmintonteam Heeze-1 heeft met een klinkende 8-0-overwinning op Mixed-3 de koppositie in de competitie veroverd. Het team won in Beek en Donk alle dubbel- en enkelpartijen. Door deze prestatie staat Heeze nu op 15 punten.

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Ruben en Yvonne bezorgden Heeze het eerste punt in het gemengd dubbelspel met een overtuigende zege in twee sets. Dirk en Diana hadden meer moeite en moesten drie sets spelen. Na een winst in de eerste set met 21-18 en verlies in de tweede met 13-21, herpakten ze zich in de beslissende set en wonnen met 21-14.

Ook in de herendubbel moesten Stefan en Dirk drie sets spelen om de winst te pakken. De damesdubbel verliep een stuk makkelijker en werd gewonnen in twee sets: 21-15 en 21-7. Daarmee wist Heeze-1 alle dubbelpartijen te winnen.

Alle enkelspelen overtuigend gewonnen

Ruben bleef in het enkelspel sterk en gaf zijn tegenstander weinig kans met 21-9 in beide sets. Stefan had meer weerstand maar wist met 21-15 en 21-12 ook een punt veilig te stellen.

Bij de dames had Naomi een overtuigende overwinning met 21-9 en 21-6. Yvonne moest in haar eerste set tot het uiterste gaan en won met 22-20. Daarna nam ze duidelijk afstand en won de tweede set met 21-8.

Het team keerde met de eindstand van 0-8 terug uit Beek en Donk. Deze overwinning brengt Heeze-1 op de eerste plaats in de competitie met 15 punten.