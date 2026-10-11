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Stroomstoring in Udenhout: herstel verwacht rond half twaalf

Aangepast

In Udenhout is vanavond een stroomstoring begonnen. De storing startte rond twintig over acht en treft het postcodegebied 5071. De oorzaak is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht de storing rond half twaalf vanavond opgelost te hebben.

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De stroomstoring begon om twintig over acht en treft het postcodegebied 5071 in Udenhout, een kern binnen de gemeente Tilburg. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk.

De oorzaak van de storing wordt momenteel onderzocht. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert, wordt de storing naar verwachting tegen half twaalf vanavond verholpen.

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