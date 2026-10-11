Jochie (10) belt 112 na ruzie in speeltuin, agenten gaan in gesprek

Een 10-jarige jongen heeft zondag 112 gebeld omdat hij ruzie had met kinderen in de speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergeijk op Instagram.

De wijkagenten hebben zondag daarom een ‘opvoedkundig gesprek' gevoerd met zijn moeder in de gemeente Bladel. Volgens de agenten stond zij helemaal achter de aanpak van de agenten. “Ze was helemaal op onze hand.”

112 mag alleen gebeld worden bij spoedeisende of levensbedreigende situaties waarbij direct hulp nodig is. Onterecht 112 bellen is dan ook strafbaar. Voor het jochie blijft het bij een opvoedkundig gesprek, zo laten de wijkagenten weten.

"Bij een ruzie tussen kinderen onderling, vinden wij het eerder een taak voor ouders om dat samen op te lossen", aldus de wijkagenten.