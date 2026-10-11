Valence is wereldkampioen in twee sporten: 'Wel een heel andere wereld'

Valence Bickel schreef in het zogeheten 'Kyokushin karate' een dik boek met veel titels. De 28-jarige vechtsportster uit De Heen is nu een nieuw boek aan het schrijven na haar overstap naar kickboksen. Zaterdagavond pakte ze haar eerste wereldtitel. "Ik hoop dat dit boek net zo dik wordt als het karateboek."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In het Kyokushin karate was Bickel een grootheid, het wordt gezien als de hardste vorm binnen karate. Ze pakte onder andere vier wereld- en zes Europese titels. In 2024 ging de Brabantse ernaast kickboksen als trainingsprikkel. Bickel bleek een talent, want eind 2024 pakte ze de Europese titel bij de World Association of Kickboxing Organizations (WAKO). Vorig jaar veroverde ze goud tijdens The World Games in China.

Haar voorlopige hoogtepunt als kickbokser volgde zaterdagavond in Aachen tijdens het wereldtitelgevecht in de bond International Fight Promotion (IFP). Na vijf rondes tegen Manon Yologlu wees de jury haar anoniem aan als winnares. "Ik heb vertrouwen in mezelf en in de eerste ronde voelde ik al dat ik goed op weg was. Maar het blijft kickboksen, het kan na een klap voorbij zijn." Met karate is ze inmiddels gestopt, met kickboksen is ze erg ambitieus. Haar eerste wereldtitel smaakt naar meer. "Ik wil de beste blijven en zoveel mogelijk tegenstanders in mijn gewichtsklasse uitschakelen. En hopelijk nog vele wereldtitels pakken in verschillende bonden."

"Nooit zal ik naast mijn schoenen gaan lopen."

Bickel mag zich dus wereldkampioen in twee sporten noemen. Sporten die volgens haar veel van elkaar verschillen. "Het is allebei een vechtsport, maar het is een heel andere wereld. Bij karate is er een budogedachte, bij kickboksen gaat het meer om show. Je wil het publiek vermaken. Ik vind dat mooi en wil graag uitdragen dat ik een goede vechter ben. Nooit zal ik naast mijn schoenen gaan lopen, maar mensen mogen zien dat ik zelfvertrouwen heb en er keihard voor werk." Topsport combineert ze met een baan in Rotterdam waar ze sportprojecten voor kwetsbare doelgroepen coördineert en uitvoert. "Het zijn hele lange dagen, maar dat vind ik niet erg. Mijn werk en het kickboksen doe ik met veel liefde en plezier."