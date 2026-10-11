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Harde knal en brandstichting voor de deur bij huis in Dongen

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Brandje voor een huis in Dongen, nadat de buurt een harde knal hoorde (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Brandje voor een huis in Dongen, nadat de buurt een harde knal hoorde (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Voor een huis aan de Stuyvesantstraat in Dongen is zondagavond iets in brand gezet. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en belden de politie. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar de politie weet nog niet wat er zich heeft afgespeeld. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Voor het huis ligt iets ondefinieerbaars dat is afgebrand. Er staat een poederblussertje naast. De brandweer hoefde volgens een woordvoerder van de politie niet meer in actie te komen omdat het vuur snel al was geblust. 

"Er heeft daar kort iets gebrand maar we weten nog niet wat het precies is geweest en wie dat heeft veroorzaakt", zo laat een woordvoerder van de politie weten. 

De politie is ter plaats om onderzoek te doen, de omgeving bij het huis is afgezet en mensen worden met een afzetting op afstand gehouden. 

Bij de brand raakte niemand gewond. 

  • Buurtbewoners op straat na harde knal in Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

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