Shoarma, friet en cola bezorgd bij cellencomplex, maar gevangene heeft pech

Agenten in Den Bosch kregen zondagavond wel een heel bijzonder pakketje afgeleverd bij het cellencomplex aan de Vogelstraat. Een maaltijdbezorger bracht een bestelling voor een gedetineerde, die was besteld door de familie van de gevangene. "We vonden de bestelling er erg lekker uitzien maar we kunnen deze niet bezorgen", aldus de politie op Facebook.

In het tasje zat een complete maaltijd met shoarma, friet, salade en een colaatje, zo laten de agenten weten.

Helaas mochten de agenten er niet zelf van genieten. "We gooien het volgens protocol weg." Volgens de agenten is het niet nodig om iets te laten bezorgen omdat gedetineerden goed verzorgd worden in het complex. "En uiteraard is dit simpelweg niet toegestaan."