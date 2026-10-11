Automobilist crasht langs A58 na achtervolging, twee inzittenden gewond

Een automobilist is zondagavond langs de A58 in de bosjes gecrasht. Twee inzittenden zijn gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent melden omstanders dat de automobilist achtervolgd werd door de politie.

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Bij de plek van het ongeval stonden drie voertuigen die door de politie gebruikt worden voor een achtervolging (zogeheten snelle interventievoertuigen). De automobilist had een buitenlands kenteken.

Een traumahelikopter landde vlakbij het ongeval en bracht een trauma-arts.

Agenten hebben op de plaats van het ongeval onderzoek gedaan en waren op zoek naar iets in het voertuig.

Onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis

De twee gewonden zijn met spoed in twee ambulances en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend of er meer weggebruikers betrokken waren bij het ongeval. De afslag Sint-Willebrord ging tijdelijk dicht.

Zoektocht in de berm en op de vluchtstrook

Anderhalf uur na de crash stonden er op de A58 tussen Breda en Etten-Leur nog meerdere politieauto's. Agenten waren op verschillende plekken met zaklampen naar iets op zoek in de berm en op de vluchtstrook.

Woordvoering van de politie is zondagavond niet bereikbaar.