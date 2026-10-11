Politie-achtervolging op A58 eindigt in crash: twee mensen gewond

Een automobilist is zondagavond langs de A58 bij Sint-Willebrord in de bosjes gecrasht na een achtervolging door de politie. Twee inzittenden zijn gewond geraakt. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

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Volgens een 112-correspondent werd de automobilist voor de crash achtervolgd door de politie. Het duo reed in een auto met een buitenlands kenteken. Bij de plek van het ongeval stonden ook drie voertuigen die door de politie gebruikt worden voor een achtervolging (zogeheten snelle interventievoertuigen).

Zoektocht in de berm en op de vluchtstrook

Anderhalf uur na de crash stonden er op de A58 tussen Breda en Etten-Leur nog meerdere politieauto's. Agenten waren op verschillende plekken met zaklampen naar iets op zoek in de berm en op de vluchtstrook. Onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis

De twee inzittenden zijn met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in twee ambulances. Het is niet bekend of er meer weggebruikers betrokken waren bij het ongeval. De afslag Sint-Willebrord ging tijdelijk dicht. Woordvoering van de politie was zondagavond niet bereikbaar.