Frontale botsing met oldtimer, een inzittende gewond naar ziekenhuis

Twee automobilisten zijn frontaal op elkaar gebotst op de Millseweg in Beers. Het ongeluk gebeurde in een bocht. Een inzittende is gewond geraakt en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een van de auto's is een oldtimer, een Opel Ascona uit 1988.

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Ook twee andere inzittenden zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Beiden bestuurders zijn getest op alcohol, daar bleek geen sprake van. De Millseweg is door het ongeluk afgesloten voor verkeer. Weggebruikers worden omgeleid. Het is nog niet duidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren.