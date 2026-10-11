Stroomstoring in Udenhout treft minder dan 25 adressen

In Udenhout zitten sinds elf uur ’s avonds minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing hangt samen met een eerdere storing of werkzaamheden en wordt naar verwachting rond half twaalf opgelost.

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De stroomstoring begon om elf minuten over elf en treft postcodegebied 5071. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, is de oorzaak van de storing gerelateerd aan een eerdere onderbreking of werkzaamheden.

Het herstel van de stroomvoorziening in Udenhout wordt rond half twaalf afgerond, zo wordt verwacht. Tot die tijd blijven minder dan 25 adressen in de kern van de gemeente Tilburg zonder elektriciteit.