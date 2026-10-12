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Geparkeerde auto brandt uit in Breda, mogelijk sprake van opzet

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Een geparkeerde auto is zondagnacht uitgebrand in de Ambachtenlaan in Breda. Een voorbijganger zag het vuur en belde de hulpdiensten. De brandweer was er snel maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie was met meerdere eenheden aanwezig en sprak met buurtbewoners. Hen werd gevraagd of er camerabeelden beschikbaar zijn van de omgeving. Wellicht dat die meer duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand.

Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van opzet.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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