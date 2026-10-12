Navigatie overslaan
Ontdek

Bestuurder is rijbewijs kwijt na racen over N269 bij Hilvarenbeek

Aangepast
Foto: Instagram politie Groene Beemden.
Foto: Instagram politie Groene Beemden.

Een bestuurder moest zondagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie. Hij werd in Hilvarenbeek betrapt toen hij met een snelheid van 170 kilometer per uur over de N269 reed. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De agenten geven de bestuurder een stopteken, maar het leek erop alsof hij dat niet zag want hij haalde nog meerdere voertuigen in en trok zich nets aan van de doorgetrokken witte lijn op de weg. Pas een stuk verderop stopte hij.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.