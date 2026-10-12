Advertentie
Bestuurder is rijbewijs kwijt na racen over N269 bij Hilvarenbeek
• Aangepast
Een bestuurder moest zondagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie. Hij werd in Hilvarenbeek betrapt toen hij met een snelheid van 170 kilometer per uur over de N269 reed. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
De agenten geven de bestuurder een stopteken, maar het leek erop alsof hij dat niet zag want hij haalde nog meerdere voertuigen in en trok zich nets aan van de doorgetrokken witte lijn op de weg. Pas een stuk verderop stopte hij.
Advertentie
Advertentie