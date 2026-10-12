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Auto botst op grote afvalcontainer in Zegge, bestuurder gewond
Een automobilist is maandagochtend vroeg gewond geraakt bij een botsing op de kruising van de Onze Lieve Vrouwestraat met de Schoolstraat in Zegge. Deze raakte met de auto een grote afvalcontainer.
De automobilist is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf werd gebeld om de auto mee te nemen. Vanwege het ongeluk was de kruising afgesloten voor het verkeer.
Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.
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