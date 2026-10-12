Traditioneel Varkensschieten in Heeze trekt veel deelnemers

Het Jorisgilde in Heeze heeft het traditionele Najaarsschieten georganiseerd. Deelnemers konden prijzen winnen in de vorm van vlees, zoals schnitzels en karbonades. Er werd geschoten met twee soorten gildegeweren op blokken en puistjes van hout. Het evenement trok veel bezoekers, waaronder leden van gildes uit omliggende plaatsen.

Gevonden voor jou

Het Najaarsschieten bij het Jorisgilde in Heeze is een traditie waarbij vleesprijzen worden uitgereikt. Vroeger wonnen deelnemers hele of halve varkens, maar tegenwoordig zorgt een slager voor kant-en-klare schnitzels, worstjes en karbonades. Het evenement vond plaats onder een zonnige hemel en trok een gevarieerd publiek, van jonge mensen tot ervaren schutters uit omliggende dorpen zoals Someren en Geldrop.

De deelnemers schoten met gildegeweren van kaliber .12 en .22, gemonteerd op een affuit. Dit onderstel zorgt voor veiligheid en stabiliteit tijdens het schieten. Er werd maar liefst 500 keer geschoten op zowel grote als kleine houten blokken, waarbij de spanning steeg naarmate de blokken verder kapot werden geschoten.

Spanning en strategie

De blokken zijn gemaakt van abachihout, een lichte en veilige houtsoort zonder knoesten. Voor elk blok wordt zorgvuldig besproken welke het meest geschikt is, afhankelijk van het aantal en de ervaring van de schutters. Ook strategische keuzes, zoals de vorm en moeilijkheidsgraad van het blok, spelen een rol bij het schieten.

Bij het schieten speelt geluk een grote rol. Zelfs minder ervaren schutters maken kans om het laatste restje blok naar beneden te halen. Dit maakt het evenement toegankelijk voor iedereen, of je nu een doorgewinterde schutter bent of een beginner.

Winnaars en gezelligheid

Bij de grote puist ging de eerste prijs naar Dirk van Gaal, gevolgd door Luc van der Veen en Toon Verguld. Bij de kleine puist won Johan Hooijmans, met Manuela Verguld en Hans Kessels op de tweede en derde plaats.