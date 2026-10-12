Definitief groen licht voor woonwijk De Bunders in Heesch

De Raad van State heeft het beroep tegen het omgevingsplan voor De Bunders in Heesch ongegrond verklaard. Daarmee kan de bouw van 325 woningen definitief doorgaan. De gemeente Bernheze heeft inmiddels alle benodigde grond in bezit gekregen. Een eerder gestarte onteigeningsprocedure wordt daarom stopgezet.

Gevonden voor jou

De Bunders is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Heesch waar 325 huizen komen. De wijk krijgt een mix van woningtypen, zoals rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande huizen en levensloopbestendige woningen. Ook is er ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals tiny houses.

Naast de woningen wordt de openbare ruimte ingericht met groenvoorzieningen, speelplekken, parkeerplaatsen, wegen, verlichting en riolering. De Raad van State heeft het beroep tegen het omgevingsplan voor deze wijk ongegrond verklaard, waardoor de ontwikkeling nu verder kan.

Overeenstemming met grondeigenaren

De gemeente Bernheze heeft alle grond voor het project verworven. Voor een deel van de grond was eerder een onteigeningsprocedure gestart, maar tegelijkertijd bleven gesprekken met de betrokken grondeigenaren doorgaan. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt, waardoor de procedure niet verder hoeft te worden uitgevoerd.

Met het definitieve omgevingsplan en het verkrijgen van de grond zijn de belangrijkste voorwaarden vervuld om met de bouw te starten. De gemeente werkt nu verder aan de voorbereidingen om de woonwijk te realiseren.