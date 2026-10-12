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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Eindhoven
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De stroomstoring in Eindhoven is opgelost. Minder dan honderd adressen zaten zonder stroom vanaf kwart voor negen vanochtend. De storing duurde ruim een uur.
De storing begon vanochtend om kwart voor negen en was rond tien voor tien verholpen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er is misgegaan.
De getroffen adressen lagen in postcodegebieden zoals 5627BR, 5627BS en omliggende gebieden. In totaal waren minder dan honderd adressen zonder stroom.
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