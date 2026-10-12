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Vergunning verleend voor Bos van Oss in Berghem

Berghem krijgt een nieuw bos bij de kruising van de Megensebaan en de Osseweg. Burgemeester en wethouders hebben een vergunning afgegeven voor de aanleg van het Bos van Oss.

Gevonden voor jou

Het bos komt op een perceel nabij het zwembad in Berghem. Voor de aanleg is een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan verleend. De vergunning is op 1 oktober verstuurd.

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