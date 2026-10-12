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Nieuwe toezichthouder Omgevingswet in Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een nieuwe toezichthouder aangewezen voor naleving van wetten en regels rond de leefomgeving. De heer P. du Floo is benoemd en krijgt bevoegdheden zoals het betreden van woningen voor controles.

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P. du Floo, werkzaam bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, zal toezicht houden op onder meer de Omgevingswet, afvalstoffenregels en de Woningwet. Hij heeft een legitimatiebewijs ontvangen en mag woningen betreden als dat nodig is voor zijn werk. Dit besluit is vanaf de dag na bekendmaking van kracht en geldt voor het hele grondgebied van Heeze-Leende.

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