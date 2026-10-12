Nieuwe toezichthouder Omgevingswet aangesteld in Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een nieuwe toezichthouder aangewezen. H.C.M. Koggel krijgt de taak om toezicht te houden op naleving van verschillende wetten, waaronder de Omgevingswet.

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H.C.M. Koggel, werkzaam bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente, is benoemd tot toezichthouder. Hij krijgt een legitimatiebewijs om zijn taak uit te voeren en mag, indien nodig, woningen binnentreden voor controles. Deze bevoegdheden gelden voor het gehele grondgebied van Heeze-Leende.

Het besluit is ingegaan na bekendmaking en vervangt een eerdere aanwijzing uit 2024. Het toezicht betreft onder andere de Afvalstoffenverordening, de Woningwet en de Wet goed verhuurderschap, naast regels die vallen onder de Omgevingswet.