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Collectevergunning voor Sinterklaasintocht in Veghel Centrum

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een collecte van 2 tot en met 8 november 2026. Het geld is bedoeld voor de organisatie van de Sinterklaasintocht in Veghel Centrum.

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De vergunning maakt het mogelijk om tijdens de aangegeven periode in het centrum van Veghel geld in te zamelen. Dit zal bijdragen aan de festiviteiten rondom de intocht van Sinterklaas, die jaarlijks veel bezoekers trekt.

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