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Vergunning oliebollenkraam verleend nabij Heyhoefpromenade in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor een oliebollenkraam bij de Heyhoefpromenade. De aanvraag voor een wijziging van de staanplaatsvergunning werd ingediend op 10 juli.

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Het besluit is officieel vastgelegd en betreft een staanplaatsvergunning volgens de Staanplaatsverordening 2024. De oliebollenkraam krijgt een plek in de buurt van de Heyhoefpromenade in Tilburg.

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