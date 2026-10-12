Winter in Tilburg krijgt groen licht van burgemeester

De burgemeester van Tilburg heeft toestemming gegeven voor het evenement Winter in Tilburg. Het winterfestijn vindt plaats in de Binnenstad, het Dwaalgebied en de Spoorzone van 21 november 2026 tot en met 6 januari 2027.

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De opbouw van Winter in Tilburg begint op 10 november en duurt tot 21 november. Het afbreken van het evenement start op 5 januari 2027 en is klaar op 13 januari. Het evenement biedt inwoners en bezoekers de kans om volop van winterse activiteiten te genieten in verschillende delen van Tilburg.