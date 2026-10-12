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Winteropvang voor vogels en pelikanen komt in Mierlo
In Mierlo is een vergunning verleend voor de bouw van een winteropvang voor vogels en pelikanen aan Heiderschoor 24. Het besluit is op 8 oktober 2026 verzonden.
De winteropvang biedt onderdak aan diverse soorten vogels, waaronder pelikanen, tijdens de koude maanden. Het project vindt plaats aan Heiderschoor 24 in de gemeente Geldrop-Mierlo.
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