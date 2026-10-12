Nieuwe vertrouwenscommissie burgemeester in Veldhoven

De gemeenteraad van Veldhoven heeft een nieuwe vertrouwenscommissie benoemd. De commissie gaat zich bezighouden met de herbenoeming en klankbordgesprekken van de burgemeester.

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De raad heeft de samenstelling van de commissie vastgesteld. Onder de leden zijn vertegenwoordigers van alle fracties uit de raad. Ook wethouder C. van Brakel en gemeentesecretaris J. Sanders zijn als adviseurs toegevoegd. De commissie werkt volgens een nieuwe verordening, waarin onder meer geheimhouding en de werkwijze bij gesprekken met de burgemeester en sollicitanten zijn geregeld.