Vergunning verleend voor verbouwing woning in Liessel

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan de Hoofdstraat 19 in Liessel. Het besluit werd genomen op 8 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een buitenplanse activiteit en een bouwtechnische verbouwing. Deze vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van het huidige omgevingsplan. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien bij de gemeente Deurne.