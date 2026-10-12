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Metaalrecyclingbedrijf start activiteiten in Best
Van der Weijden Metals B.V. heeft toestemming gekregen om milieubelastende activiteiten te starten op locatie de Run 3 in Best.
Het bedrijf gaat zich bezighouden met metaalrecycling en de verwerking van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Best en werd op 8 oktober 2026 verzonden.
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