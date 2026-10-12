Navigatie overslaan
Ontdek

Metaalrecyclingbedrijf start activiteiten in Best

Van der Weijden Metals B.V. heeft toestemming gekregen om milieubelastende activiteiten te starten op locatie de Run 3 in Best.

Gevonden voor jou

Het bedrijf gaat zich bezighouden met metaalrecycling en de verwerking van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Best en werd op 8 oktober 2026 verzonden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Best

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.